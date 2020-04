Odgledali ste već sve što se može odgledati i htjeli biste se ovoga vikenda opustiti uz neki uzbudljiv naslov na način kako to rade europski majstori? Videoteka Play Premium u sklopu MAXtv-a pripremila je vrhunske nagrađivane europske serije koje će vas, jamčimo, doslovce prikovati ispred malog ekrana

Već ste 'apsolvirali' tijekom ovih tjedana izolacije sve što se nudi i u grozničavoj ste potrazi za nekim novim dobrim TV-štivom koje garantira inteligentnu zabavu s puno stila, a po mogućnosti i da dolazi sa Starog kontinenta? Tu uskače bogata ponuda MAXtv-a, u sklopu kojeg se nalazi i Play Premium, videopaket na pretplatu u kojem svatko može pronaći ponešto za sebe. Imamo nekoliko fantastičnih prijedloga koji će zadovoljiti sve ukuse. Pa krenimo!

Savršeni život (Perfect Life) Apsolutni pobjednik Cannes Series Festival 2019 dramedy 'Savršeni život' (Perfect Life) prati život tri trideset-i-nešto-godišnjakinje koje misle kako njihovi životi sad idu ravnom crtom. Krize koje će njihov način život po tradicionalnim uzorima na kojima su odrasli - dom, muž, djeca promijeniti iz temelja i natjerati ih da dobro promisle o sebi. Usprkos prilično ozbiljnim temama, gledatelji hvale 'Savršen život' jer uspijeva komentirati rodne stereotipe i ženske probleme na zabavan i lak način kroz pop estetiku. Kod preuzimanja nagrade u Cannesu članica žirija Katheryn Winnick izjavila je 'Važnije je nego ikad da žene i muškarci prepoznaju važnost rodne ravnopravnosti'. Kroz ovu uzbudljivu, brzu i zabavnu priču o muško-ženskim ulogama, odnosima i seksualnosti vodi vas sjajan glumački tim: Leticia Dolera, Aixa Villagrán, Celia Freijeiro, Enric Auquer, Font García, David Verdaguer i Manuel Burque više su nego dobar razlog da date šansu ovoj genijalnoj španjolskoj seriji koju potpisuje Movistar+.

Arde Madrid Još jedan dragulj od Movistar + a španjolska komična serija koja je osvojila nagradu za nagradom – najbolja komedija drama, najbolji scenarij i najbolja glavna glumica! Ova komedija s elementima drame koja se bavi manje poznatim detaljima života legendarne američke filmske dive Ave Gardner u Španjolskoj tijekom vladavine Franka u 60-ima. Serija s vrhunskom glumačkom ekipom koju predvodi Debi Mazar, Inma Cuesta i Anna Castillo, rađena je prema sjećanjima njezine sluškinje i vozača, a prikazuje hedonističku svakodnevnicu karizmatične glumice koja se našla i na meti tajnih službi tijekom ovog mračnog razdoblja u Španjolskoj. Ova serija je do danas najbinganija serija na Movistar+ platformi u Španjolskoj!

Prolaz (Pagan Peak) Inspirirana kultnim skandi noireom 'Most' ('Bron/Broen'), Sky Original serija 'Prolaz' već je osvojila milijune gledatelja širom Europe. Radi se o izvrsnoj producirajnoj seiji koja je nastala u koprodukciji s Wiedemann & Berg Television kompanije koja je stvorila Netflixov hit 'Dark' i kultni film 'Lives of Others'. Pod snježnim planinama, na granici između Njemačke i Austrije, leži čudno inscenirani leš. Dvoje policajaca poslani su riješiti slučaj. Mladoj, ambicioznoj Njemici Ellie Stocker iz Berchtesgadena, pridružuje se nevoljki razočarani cinik Gedeon Winter iz Salzburga. Najradije bi sve to prepustio kolegici s druge strane granice, ali leševa je sve više s istim rukopisom. Suradnja je neophodna. 'Prolaz' na Play Pemium stiže 27. travnja.

Sretni na moru (Happy at Sea) Iz kreativnog tima koji stoji iza nekih od najvećih švedskih TV hitova, uključujući Bonusfamiljen i Solsida, stiže novi projekt 'Sretni na moru' (Happy at Sea). Ova zanimljiva serija poznatog redatelja Felixa Herngrena prati složene odnose više generacija koje žive zajedno tijekom jednog ljeta. Serija se bavi obitelji Kling i njihovim privatnim rajem smještenim među stijenama i liticama stockholmskog arhipelaga. Upoznajemo Berndta, koji je to mjesto naslijedio od svog oca, zatim njegovo dvoje djece, Klaru i Thomasa, kao i njihove supružnike i djece - kad svi dijele taj prostor odjednom. Tri generacije koje žive pod istim krovom obično se sjajno slažu pet dana, no kako će uspjeti kad zajednički suživot potraje čak pet tjedana?

Skam Francuska serija 'Skam' snimljena prema kultnoj norveškoj tinedžerskoj dramskoj seriji, prati grupu 16-godišnjaka jedne srednje škole u Francuskoj kroz njihov svakodnevni život. Emocionalno intenzivna serija suočava tinejdžere s izazovima odrastanja, školskim obvezama, prvim ljubavima, slomljenim srcima, raskinutim prijateljstvima, izlascima i tulumima, posljedicama konzumiranja alkohola te otkrivanju vlastite seksualnosti. To je generacija odrasla na društvenim mrežama, pa je provjeravanje mobilnih telefona i notifikacija sastavni dio dnevne rutine. Samo na Play Premiumu u sklopu MAXtv-a gledati francusku verziju ove hit-serije, koja je na IMDb-u ocijenjena visokom ocjenom 8,2. O sjajnom uspjehu ove serije u Francuskoj govori i činjenica kako je snimljena i peta sezona, odnosno, jedna sezona više od norveškog originala, a najavljena je i šesta. Na Play Premium du dostupne četiri sezone, a uskoro stiže i peta.

Dvije strane zločina (De Dag) Obična pljačka banke u jedno hladno zimsko jutro ubrzo se pretvorila u talačku krizu. Kao meta prijevare odabrana je mala banka u Brugesu. Policija se trudi izvući što više taoca iz banke, no stalno su korak iza pljačkaša. Pljačka male banke odabrana je s razlogom jer pljačkaši imaju nešto drugo u planu pa ništa nije onako kao što se na prvi pogled čini. Napeta flamanska serija na inovativan način odnosi prožvakanu temu pljačke banke i talačke krize. Iako serija ima 12 epizoda radi se o zapravo o boku od 6 epizoda u kojima se radnja tumači iz dva kuta gledanja, policijskog i obitelji žrtava te one iz kuta otmičara i taoca. Autori scenarija Jonas Geirnaert i Julie Mahieu su se, kako bi dobili što bolji uvid u pregovaranje s otmičarima, priključili pregovaračkom timu policije i iz prve ruke pratili kako se stvari uistinu odvijaju u tim situacijama.

'Nešto kao monogamija' (Monogamish) Ako ste se ikad pitali što se dogodi nakon što izgovorite bračne zavjete ova serija, nagrađena za najinventivniji scenarij na Europian Script Award 2018 savršena je za vas. 'Nešto kao monogamija' otkrit će vam što se dogodi kad se ona ili on probude jedno jutro svjesni kako stvari baš nisu tako bajne kao što su bile na početku. Nele i Giani imaju oko 40 (to su nove 30). U braku su već 10 godina, ali nisu baš sretni. Da, vole se, ali njihova ljubav kao da je umrla polako i bez puno seksa. Kad Nele upozna stranca kroz stranicu za romantične susrete, a onda se ispostavi da je to Gianni, oboje odluče kako je bračno savjetovanje rješenje za njihove probleme u krevetu. Ostavite predrasude kod kuće, jer ova mračno smiješna serija spremna je razbiti brojne tabue o seksu i braku.

Kosem Nakon velikog uspjeha serije 'Sulejman Veličanstveni' snimljeno je nekoliko povijesnih serija na temu Osmanskog carstva, a među njima se našla i 'Kösem', čije nove epizode na Play premium dolaze svakodnevno. Kösem je bila jedna od najmoćnijih žena u povijesti Osmanskog Carstva, a u carigradski harem sultana Ahmeda I., stigla je kad joj je bilo 15 godina. Zbog svoje iznimne ljepote ubrzo je postala sultanova najdraža pratilja. Osim ljepote Kösem je krasila i iznimna inteligencija zbog koje je stekla je golemu moć i utjecaj, koju će zadržati na dvoru čak 47 godina. Zaslužna je za prestanak običaja ubijanja mlađe braće, nakon što novi sultan sjedne na prijestolje, a kreirala je i dvorsku politiku. Nakon Ahmedove smrti, dobila je titulu Valide Sultan (majke sultanije), postavši tako prva službeno imenovana regentica. U vrijeme vladavine svojih sinova, Murata IV (Okrutni) i Ibrahima I vlast je zapravo imala Kösem, a veliki utjecaj imala je i u vrijeme vladavine svoga unuka Mehmeda IV., sina sultana Ibrahima I.