Prošlo je 28. godina od njezine smrti: Đurđica Barlović imala je jedan od najljepših vokala na ovim prostorima kojeg i danas mnogi obožavaju

Đurđica Barlović (26.08.1992. - 26.08.2018.) (r. Miličević) vrhunac blistave pjevačke karijere postigla je s grupom „Novi Fosili". Rođena je u Splitu u obitelji splitskoga dimnjačara Miličevića. Prvi pjevački nastup imala je u trinaestoj godini na natjecanju «Djeca pjevaju». Već tada je donijela odluku da će se posveti glazbi. Premda joj je otac odredio prozaičnu budućnost upisavši je u Građevinsku školu, sredinom šezdesetih ona sve više vremena posvećuje glazbi, a u to vrijeme mnogima je pomagao Đeki Srbljenović, koji je uočio njezinu muzikalnost i goleme glasovne mogućnosti, sugerirajući joj učenje klavira i gitare. Po završetku škole započinje profesionalnu karijeru, najprije kao solistica tada vrlo popularnog VIS-a «Batali» iz Splita. Njezina sklonost sklonost prema ugođajnim pjesmama, kakve su u svijetu pjevale Barbara Streisand, Nancy Wilson i Shirley Bassey, donosi joj je simpatije među glazbenim stručnjacima. Nakon solidne karijere ostvarene u Splitu, odlazi u Zagreb. Neko vrijeme nastupa kao solistica, a najveću popularnost i uspjehe ostvaruje dolaskom u Nove fosile. Njihov prvi album ostvaren s Đurđicom kao solisticom (28. listopada 1978.), pravi je diskografski boom : Da te ne volim, Diridonda, Kaži mi mama, Neka vali gingolaju svoje barke, Sanjaj me, Sama – nezaustavljivo vode prema vrhu estradnoga trona. Dvije godine kasnije : Šuti moj dječače plavi, Najdraże moje, Zatim 1981. godine : Tajna, Reci mi tiho, tiho… I tako iz godine u godinu, hit do hita: Plava košulja, Budi uvijek blizu, Saša, pa sve do posljednjeg albuma «Poslije svega» iz 1983. godine kada odlazi iz Novih fosila, želeći srediti svoj obiteljski život. Njoj su obitelj i uloga majke bili važniji od urnebesnog tempa kakav su diktirali Novi fosili, najpopularnija grupa tog vremena. Nakon Fosila, Đurđica nastavlja povremeno kao solistica, uvijek s nekom lijepom pjesmom, uvijek s valjanim glazbenim povodom. Njezin nenadani odlazak sa životne scene, bez ikakve dvojbe bio je veliki je gubitak, ne samo za njenu obitelj već i za estradnu scenu.