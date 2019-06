Priyanka Chopra namjerava jednog dana postati premijerka Indije

Lijepa 36-godišnja glumica Priyanka Chopra nedavno je u inetervjuu za Sunday Times rekla kako joj je želja jednog dana postati premijerka Indije, te je progovorila o tome da je njena prijateljica Meghan Markle žrtva rasizma

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle i glumica Priyanka Chopra poznaju se tri godine i dobre su prijateljice. Kao što do sad vjerojatno već cijeli svijet zna, Meghan Markle kćer je crnkinje i bijelca, no ono što je manje poznato je koliko često se nova članica britanske kraljevske obitelji mora nositi s rasističkim komentarima.

'Vidjela sam to i to je stvarno nezgodno. No, ako se netko može s tim nositi, onda je to ona', rekla je Priyanka Chopra.