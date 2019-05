Najljepša žena svijeta iskreno progovorila o traumi iz mladosti

Prelijepa indijska glumica Priyanka Chopra koja je svojedobno ponijela titulu Miss svijeta prisjetila se svojeg odrastanja koje nije bilo lako

Zvijezda serije 'Quantico' koja gradi impresivnu karijeru u Hollywoodu, iskreno je progovorila o vršnjačkom zlostavljanju koje je iskusila u srednjoj školi.

'Bila sam na meti zlostavljača koji su me vrijeđali zbog moje boje kože i indijskog podrijetla. Govorili su mi da se vratim otkud sam došla i zvali su me 'Smeđa'. To je utjecalo na moje samopouzdanje i trebalo mi je vremena da se oporavim. Zbog toga želim utjecati na to da ljudi shvate koliko smo zapravo bogati zbog različitosti. Voljela bih da moja djeca jednoga dana ne odrastaju u takvom svijetu. Želim promijeniti način razmišljanja ljudi i približiti kulturne razlike. Svi se moramo uključiti u to', rekla je 36-godišnja Priyanka Chopra koja se na raskošnom vjenčanju udala za mladog američkog glazbenika Nicka Jonasa.