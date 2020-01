Prisjetili smo se svih propalih ljubavnih veza Brada Pitta: Ne može odoljeti glumicama

Nakon što je okončan razvod Brada Pitta i Angeline Jolie, jedan od najljepših glumaca na svijetu ponovo je samac i to prvi put nakon mnogo godina. Javnost nije naviknuta na to da tako karizmatičan i uspješan muškarac može biti sam pa su odmah krenula glasine o tome kako pomirio s bivšom suprugom Jennifer Aniston. Priosjetili smo se svih njegovih ljubavnih brodoloma.

Pjevačica Sinitta bila je Bradova prva slavna djevojka. U vezi su bili krajem 80-ih kad je ona bila relativno uspješna pjevačica s hitom 'So Macho', a on još poprilično nepoznat. Nedavno je gostovala u jednoj televizijskoj emisiji pa je voditelju na pitanje o vezi s Pittom odgovorila u šalji da otkako se razveo od Angeline stalno zove i želi da se pomire. 'Stalno me zove i znate što sam mu rekla? Brad. Produži dalje'.

Zajedno su glumili u filmu 'Cutting Class' 1989. godine i tada su počeli zajedno izlaziti, a ubrzo su se i zaručili. Bili su tri mjeseca zaručeni kad ju je Brad došao posjetiti tijekom snimanja u Budimpešti, no tu je sve krenulo nizbrdo. 'Imao sam ukupno 800 dolara, od čega sam 600 potrošio da kupim avionsku kartu do Mađarske' prisjetio se jednom prilikom Pitt za The Sun, otišao je odmah do hotela kako bi vidio Jill, a ona ga je obavijestila da se zaljubila u redatelja filma. 'Bio sam potpuno šokiran, samo sam rekao 'Odlazim odavde''.

Robin Givens

Čini se da se nije dugo oporavljao jer se strast s Robin Givens navodno rasplamsala tijekom zajedničkog snimanja sitcoma 'Head of the Class' 1989. godine u kojoj je on dobio gostujuću ulogu. Givens je u to vrijeme bila usred razvoda s boksačem Mikeom Tysonom. On je u jednom intervjuu ispričao kako je unatoč razlazu, jedno jutro došao kod Robin kući, a tamo ga je dočekao Pitt.