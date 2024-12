Princeza Beatrice u posljednji tren iz zdravstvenih razloga otkazala božićne planove

Samo tri dana prije Božića, starija kći princa Andrewa, morala je promijeniti svoje božićne planove. Naime, Beatrice je sa suprugom i kćerkom te njegovim sinom iz prvog braka, ali i njegovom obitelji planirala Božić proslaviti u inozemstvu, no liječnici su sve stopirali.

Ipak, u tradicionalnoj šetnji kraljevske obitelji do crkve na sam Božić, njihova kćerkica Sienna neće biti prisutna i to iz jasnog i jednostavnog razloga. Malenoj Sienni tek su tri godine, a ni princ Louis nije prisustvovao ovoj tradiciji do prošle godine, kada je imao četiri.

Princeza Beatrice ujedno će biti jedina članica obitelji York koja će biti prisutna na božićnom okupljanju kraljevske obitelji.