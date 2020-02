Princeza Beatrice ne krije bijes: Zbog skandala u koji je upleten princ Andrew, njegova kći mora još jednom pomaknuti datum vjenčanja

Mlađa kći princa Andrewa i Sarah Ferguson, princeza Beatrice doista nema sreće. Nakon što je već jednom morala pomaknuti datum vjenčanja s Edoardom Mapellijem Mozzijem, sada je to napravila i drugi put, a sve zbog svog oca i njegovog prijateljstva s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom i cijelog skandala s maloljetnicama u kojeg je, očito, i sam upleten

Zbog njegovog prijateljstva s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom , ali i očiglednom upletenošću u skandal s maloljetnicama, kraljica Elizabeta II prvi je put pomaknula datum vjenčanja, a potom je promijenjeno i mjesto na kojem će se vjenčanje odviti, pa to više neće biti kapelica The Guards' Chapel u parku St James.

Dobro upućeni izvori tvrde kako bi se 31-godišnja Beatrice i pet godina stariji Edoardo Mapelli Mozzi trebali vjenčati 29. svibnja, a da bi primanje trebalo biti održano u Buckinghamskoj palači, no, službeno, to još uvijek nije potvrđeno.

'Odluka je još jednom morala biti pomaknuta zbog svega što se u posljednje vrijeme izdogađalo, no čini se da bi sada napokon moglo sve se odviti bez ikakvih problema. Kraljica je zamolila sve da nađu zajednički jezik i dogovore sve, a iz palače se nadaju kako bi upravo vjenčanje princeze Beatrice trebao biti veliki događaj koji će ponovno okupiti cijelu obitelj. Svi su svjesni da je to težak zadatak, no to je jedino što mogu napraviti da spase vjenčanje, ali i reputaciju monarhije', otkrio je izvor.