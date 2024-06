Princ Harry odbio poziv na vjenčanje prijatelja, svima je jasno i zašto

Isprva je objavljeno da Harry nije dobio pozivnicu za Hughovo vjenčanje, no kasnije je otkriveno da su Harry i njegova supruga Meghan Markle smatrali da bi bilo nezgodno prisustvovati vjenčanju zbog svađe s kraljevskom obitelji.

Podsjetimo, Vojvoda od Sussexa, početkom prošlog mjeseca bio je u rijetkom posjetu Velikoj Britaniji, no do susreta s njegovim ocem, kraljem Charlesom nije došlo. To je potaknulo brojne spekulacije svjetskih medija oko toga što je rezultat takvog razvoja događaja, a britanski mediji nedavno su saznali nove detalje. Telegraph navodi da je izbjegavanje susreta zapravo inicirao princ Harry jer u kraljevskoj rezidenciji 'nisu ostvarene sigurnosne mjere' koje je on tražio.