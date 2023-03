Princ Harry iznenada je stigao u London, ali neće imati prliku vidjeti ni brata ni oca. Princ William i kralj Charles imaju druge planove

Princ Harry vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo - ali vjerojatno neće vidjeti kralja Charlesa ili princa Williama tijekom svog posjeta

Vojvoda od Sussexa iznenada se pojavio u Londonu u ponedjeljak, nazočivši prvom danu pravnog slučaja u kojem on i druge istaknute osobe, uključujući Eltona Johna i Elizabeth Hurley, tuže Associated Newspapers Ltd (ANL), izdavača Dailya Maila i Mail on Sundaya, za nezakonito prikupljanje informacija.