Prijatelji i kolege se opraštaju od Rajka Dujmića: 'Bio je veliki emotivac i veliki vizionar'

Legendarni glazbenik podlegao je ozljedama zadobivenim u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila 29. srpnja. Brojni obožavatelji diljem regije su u šoku i tuzi, a njegove kolege, brojni suradnici i bliske osobe puni su lijepih uspomena na neponovljivog umjetnika

'Pamtit ću ga zauvijek. Rajko je u mene upisan i dokle god budem mogla pjevati njegove pjesme 'Povedi me', 'Skitnicu' i ostale pjesme koje mi je podario živjet će sa mnom dok sam ja živa. To nisu samo pjesme nego i su trenutci vezani za stvaranje glazbe, sjećanja i uspomene koje će navirati. On je bio veliki daroviti skladatelj, napravio je mnoge pjesme za sve generacije i sva vremena. Neizmjerna mi je tuga', ispričala nam je Jasna Zlokić .

'Kad god bi se vidjeli imali smo sto planova, to je baš bila velika prijateljska ljubav. On mi je prvi ponudio suradnju i povjerenje nakon Tomislava Ivčića. Težak je bio sebi najviše. Toliku količinu kreacije to njegovo malo tijelo i glava nisu mogli izdržati. Rajko je zapravo bio neshvaćen. Najviše je htio da ga se veliča i pamti kroz toga kakav je bio kao čovjek, ne kao glazbenik, skladatelj,.. Vezao nas je i datum rođendana, svake godine smo si čestitali. Njegov odlazak me jako pogodio', rekla je pjevačica.

Od glazbenog velikana preko društvenih mreža oprostila se i Vlatka Pokos.