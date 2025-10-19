ZNAKOVITA OBJAVA

Prepucavanje Baby Lasagne i Vojka V dobiva epilog: 'Sutra u podne'

I. B.

19.10.2025 u 22:17

Zanimljiv način na koji se Baby Lasagna i Vojko V 'prepucavaju' na društvenim mrežama može se čitati kao prava mala zabava za obožavatelje — ali i kao mudro osmišljena marketinška kampanja

Baby Lasagna je najnovijom objavom dodatno 'zapalio' internet: na fotografiji objavljenoj na Instagramu vidi se Vojkova fotografija koju Marko Purišić a.k.a. Lasagna u kratkim video isječcima dere, pali i gađa strelicama za pikado.

Uz to je samo kratko napisao: 'Sutra u podne'. Objavu su mnogi protumačili kao teaser za novi projekt, dok su komentari zatrpani nagađanjima o tome što se zapravo sprema.

Zanimljivo je da se ovo nadovezuje na prethodne međusobne prozivke dvojice glazbenika koje kruže društvenim mrežama, što je mnoge navelo na pomisao da će sukob prerasti u pravi dis-track duel. No sada sve više obožavatelja vjeruje da je cijela 'svađa' zapravo pažljivo planiran marketinški potez — i to onaj koji vodi do zajedničkog singla.

Ako je suditi po energiji objava i dosadašnjoj interakciji, Baby Lasagna i Vojko V spremaju nešto što će sigurno razdrmati domaću glazbenu scenu. Fanovi sada s nestrpljenjem čekaju baš to 'sutra u podne' kako bi doznali hoće li prepucavanje doista završiti — pjesmom.

