Preminuo legendarni glumac i voditelj Regis Philbin: 'Nikada se nije rodio netko kao on. I nikada neće'

Voljeni američki glumac i dugogodišnji televizijski voditelj emisija 'Live!' i 'Tko želi biti milijunaš?', Regis Philbin, preminuo je u dobi od 88 godina, točno mjesec dana prije svog 89. rođendana

Philbin, koji nije u skorije vrijeme bio bolestan, umro je iznenada, u snu, u petak, potvrdila je policija za The Post.

Glumica i voditeljica Kelly Ripa, koja je s Philbinom vodila emisiju 'Live! with Regis and Kelly' od 2001. do 2011. godine ova je vijest pogodila te se sa svojim kolegom oprostila putem Instagrama, objavivši njegovu sliku.