Praznik za oči: Žanamari zavodi u seksi haljni

View this post on Instagram

‘Djevojčica s Cosmopolitanima’ Sjećam se prvog broja Cosmopolitana. Vidjela sam negdje najavu... i bila sam jako uzbuđena! Čekala sam ga da izađe ‘kao pokisao sunce’. Tada nije postojalo ovo internet ludilo. Djevojčica iz Tučepi nije imala gdje pročitati nešto što jednu ženu zanima. A niti s ikim popričati o nekim psihološkim, samo ženskim temama, ili onim slatkim, o modi, šminki, ljepoti, seksu... pričala sam tad jedino s mamom, a cure koje su osnovale i pisale Cosmo, su ne znajući postale moje sestre, koje su me odgojile da budem ponosna na svaki svoj ženski atom u tijelu. Imala sam SVE brojeve, od prvog! Nakon par godina mama me je zamolila da dio barem bacim jer nemamo mjesta. Teška srca sam većinu odnijela u reciklažu, ali sam sačuvala nekoliko brojeva sa omiljenim naslovnicama. Cosmo uredništvo bilo je tada moja Carrie Bradshaw, moja Samatha i Miranda i Charlote... i dan danas kad čitam Cosmo ja sam ona djevojčica kojoj je on pokazao put, pokazao da je snažna, prekrasna, sposobna, slobodna te istovremeno neobuzdana i najodgovornija na svijetu. Da je baš takva, krhka i prožeta emocijama, ženska energija nešto dragocjeno. Ženske stvari i sitnice, tipa moda i make up, samo su dokaz koliko smo kompleksne, koliki smo perfekcionisti i na koliko razina funkcionira nas mozak i osobnost. Sve su to stvari koje sam znala o sebi, ali Cosmo mi je pomogao da o tome pricam glasno i s ponosom. Kad pustim suzu u javnosti da me nije sramota što sam žena, jer ta ista žena upravo zbog toga može voditi firmu, pa i državu. Danas imam svoju firmu, svoje ljude za sve, muža, dijete i još uvijek sjaj u očima one teenagerice koja može sve što se usudi željeti, a u životu ostavlja samo pozitivne ljude i one koji se ne boje njene ženske forme kao vraga. Cosmo hvala ti. #girlpower #whoruntheworld #girls @cosmopolitanhrvatska #poolparty @brown_beach_house_croatia Photo by @joshuamacks #outfit #ootd #dress #ceker #totebag @mylovelybag_official #heels #platforms @gioseppo_official