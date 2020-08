Poznati član žirija talent showa teško ozlijedio leđa i završio na hitnoj operaciji

Glazbeni mogul i poznati član žirija 'Britain's Got Talent' i 'America's Got Talent', 60-godišnji Simon Cowell ozljedio je leđa u Malibuu dok je isprobavao električni bicikl u svom domu

Još uvijek se ne zna kako će sve ovo utjecati na njegov angažman na brojnim televizijskim projektima i talent showovima. Već je ranije Cowell komentirao kako će imati mnogo problema s talent showovima zbog pandemije koronavirusa.

Inače, glazbeni je mogul s Andrewom Silvermanom, Laureninim bivšim suprugom, bio najbolji prijatelj, no odnose su zahladili nakon što je Lauren završila u vezi sa Simonom.

Cowell, 60-godišnji glazbeni mogul poznatom po tome što je bez dlake na jeziku, član je žirija popularnih talent showova, poput Pop Idola, American Idola, The X Factora, i Britain's Got Talent, a zaslužan je za uspjeh brojnih glazbenika diljem svijeta poput primjerice One Direction.