Poznate Hrvatice otvoreno o svojoj velikoj strasti: 'Naše tijelo nije stvoreno da samo sjedi i leži'

Zajednica trkača u posljednje vrijeme sve je veća, a popularizaciji tog najbrže rastućeg rekreativnog trenda na svijetu pridonose i brojne poznate osobe koje su 'navučene' na trčanje. No nije svejedno kako se trči, kojim tempom i kakve su prehrambene navike poželjne dok se bavi tom aktivnošću ako se želi postići cilj. Neke slavne dame otkrile su za tportal koje su prednosti trčanja i koje su greške na koje treba paziti prilikom te aktivnosti

Kažu, kad zavolite trčanje, otkrijete potpuno nov svijet, a najbolje je to na svojoj koži osjetila Dunja Mazzocco Drvar . Poznata RTL-ova meteorologinja dobar dio djetinjstva i mladosti igrala je košarku. Vodu ne voli, joga joj je dosadna, za plesove, izjavila je, ima dvije lijeve noge pa joj je ostalo samo trčanje.

Dolaskom toplijeg vremena približava se vrijeme 'razotkrivanja' te se brojni rekreativci sele iz dvorana i vježbaju na otvorenom . Kad je riječ o treniranju pod vedrim nebom, trčanje je posljednjih godina pravi hit . No nije svejedno kako se trči kojim tempom, ali i kakve su važne prehrambene navike dok se bavite tom aktivnošću ako želite postići cilj.

'Tada sam saznala da imam problem s kralježnicom, s kojim bih tko zna koliko dugo još lijepo živjela u neznanju, a ovako sam ga morala prvo sanirati da bih se tek onda vratila trčanju. I to uz oprez, ograničenje na mekane staze i dodatne vježbe za stabilizaciju. I nisam jedina, znam za nekoliko sličnih slučajeva. Ruku na srce, svi previše sjedimo i previše se vozimo, a i nismo više baš u cvijetu mladosti. Trčanje je zapravo vrlo agresivno i zato bih preporučila da ne krećete sami, nego da se priključite nekoj od brojnih škola trčanja. Čak i ako ste posve zdravi i ne trebate savjete i pomoć, trčat ćete brže ako vam netko puše za vrat!'

'Sigurna sam da će svatko naći vlastiti razlog za trčanje. Moj je, recimo, bio taj što mi nikako nije bilo jasno kako mogu igrati košarku do besvijesti, tisuće puta pretrčati onih 28 metara naprijed-nazad, ali nikad ne bih mogla potegnuti 500 metara u jednom smjeru. Ili način da u tandemu s mužem u ovim kritičnim godinama, umjesto o crvenim Porcheima i kozmetičkim korekcijama, maštam o novim tenisicama ili čarapama za trčanje. Ili, recimo, udisanje jutarnjeg maksimirskog zraka i promatranje prirode koja se u proljeće budi, u jesen uspavljuje, a zimi... Zimi astmatičari kao ja trče na traci u teretani', rekla nam je omiljena hrvatska meteorologinja .

'Dobro je rekreirati se na bilo koji način iz više razloga. Naše tijelo nije stvoreno da samo sjedi i leži, a ja prva nisam neki ultrasportski tip, ali se toliko dobro osjećam kad vježbam i to je način da kažem hvala mom tijelu koje me tako dobro služi svaki dan. Trčanje je specifično jer se vrlo brzo napreduje i zato čovjeku daje veliki osjećaj zadovoljstva. Meni trčanje najviše služi kao psihičko rasterećenje, doslovno imam dojam da iznojim sve što me tišti i vratim se čista i kao nova', kazala je za tportal slavna RTL-ovka koja je trenutno zbog trudnoće trčanje malo ostavila po strani.

No zato ima poneki dobar savjet za nove trkače. 'Nisam stručnjak pa ne bih ulazila u te striktne upute, ono što znam je da je od životne važnosti imati dobre tenisice jer u suprotnom si trčanjem možemo napraviti više štete nego koristi. I moje osobno pravilo kod vježbanja i zdrave prehrane je - uživati, ne opterećivati se pločicama, mišićima i ne znam čime. Nismo svi manekeni i ne trebamo biti. Ako ne voliš trčanje, utege ili nešto treće, sigurno postoji rekreacija gdje ćeš se naći, je li to plivanje, joga, hodanje, zumba ili nešto stoto, nevažno je... I da, izlike nemam vremena i novca ne prolaze. Youtube je prepun besplatnih (hej, besplatnih) genijalnih videa za vježbanje u kojima nas stručnjaci vode doslovno korak po korak i koji dnevno uzimaju maksimalno pola sata. To je onih pola sata previše na fejsu i svi si ih možemo i moramo priuštiti', objašnjava nadalje Doris, istovremeno objasnivši zašto i sama nije odustala od ovog iznimno teškog sporta.

'Zadnja sam osoba od koje bi se ikad očekivalo da počne trčati - nakon što sam prvi put išla na stazu s prijateljem, mislila sam da sam gotova, da je to moj kraj, ha, ha, a istrčala sam možda tristo metara. Međutim dišpet, upornost i to zadovoljstvo da se svaki dan pomičeš, pa makar i za sto metara ili nekoliko sekundi, čudo je... gura te da ne odustaneš. Iako, priznajem, ja imam strašnu volju i uvijek dovršim što započnem, pa si zadajem ciljeve. Primjerice u ovom mjesecu ću otrčati 10 kilometara za 50 minuta i onda ne odustajem dok to ne ispunim. U svakom slučaju, ponos koji je u tebi nakon što odradiš zadatak je jako lijep poticaj za dalje. Jedva čekam povratak na stazu.'