Dunja Mazzocco Drvar: 'Još uvijek su i tijekom proljeća mogući zimski ugrizići'

Sa svojim uvijek zanimljivim objavama na društvenim mrežama poznata RTL-ova meteorologinja gledateljima na poseban način dočarava vremensku prognozu, educira ih o padalinama, prirodnim pojavama, a uz to ih i zabavlja. Svojim najnovijom objavom Dunja Mazzocco Drvar na radost onih koji ne vole zimu, dala je naslutiti kako je snježnom vremenom i niskim temperaturama došao kraj. Za tportal je otkrila možemo li ponovo očekivati snijeg

'Šlus, fajrunt, fertig, fin, konjec, finišd, tko je jamio - jamio je, amen, that's all folks!', zaintrigirala je svoje pratitelje na svom Twitter profilu Dunja Mazzocco Drvar . No čini se da bi se ovoga puta vrijeme doista moglo promijeniti za vikend.

Šlus, fajrunt, fertig, fin, konjec, finišd, tko je jamio - jamio je, amen, that's all folks! #prognoza

Uz svoje brojne poslovne i privatne obaveze uvijek nađe vremena za svoju publiku kojoj se približila svojim duhovitim i uvijek intrigantnim postovima na društvenim mrežama pa se svaka njezina objava dočekuje s nestrpljenjem.

'Ponekad si dopustim slobodniji izričaj, ali naravno, uvijek ima onih kojima se to primjerice ne sviđa. Nemam debelu kožu pa me to dosta sekira, ali mislim da dobro radim to što radim, jer meteorologiju koja je danas dostupna svakome preko aplikacija na mobitelu i slično, publici ipak donosim na drukčiji način', kaže Dunja.