Poznate Hrvatice otkrile kako će provesti svoje ljetne godišnje odmore

Vrućine su već naveliko zavladale Lijepom Našom. Zbog toga smo odlučili upitati poznate ljepotice kako zamišljaju svoj idealni godišnji odmor i gdje će ga provesti ovo ljeto

Sunce, more, kokteli, skrivene uvale, plovidba brodom ili pak egzotika izvan granica Hrvatske. Svatko drugačije zamišlja svoj idealni godišnji odmor, koji se željno iščekuje čitavu godinu. Naše poznate dame otkrile su nam kako će provesti svoj, a iako se planovi razlikuju kod mnogih, sve se sugovornice slažu u jednom - baterije se pune uz drage ljude i one koje volite.

'Godišnji odmor zamišljam kao druženje s prekrasnim ljudima koje volim. No ove godine ću privatno morati spojiti s poslovnim. Očekuje me Sarajevo Film Festival, gdje sam ove godine u žiriju, a prije toga Pula, gdje predstavljam dva filma. Tako da će mi biti dosta radno, uz dozu uživancije', rekla je glumica Judita Franković .

'Moj idealni godišnji je s obitelji i u principu na Pelješcu, gdje je naša vikendica. Nažalost, ove godine ne mogu reći da će on biti idealan jer ću jako puno raditi. Snimam novu seriju i dosta će vremena otići na to', kazala je Bojana, no ipak će nekoliko dana provesti na jugu Dalmacije sa suprugom Enesom Vejzovićem te dvoje dječice.