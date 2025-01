Poslušajte novi singl: Baby Lasagna ususret albumu otkriva 'Stress'

'Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova', poručuje glazbenik ususret 7. veljače, odnosno datumu izlaska njegovog debitantskog albuma 'DMNS & Mosquitoes' (na kojem će se također naći hitovi 'and I', 'Biggie Boom Boom' i 'Catch Me If You Can').

Rim Tim Tagi Dim

Podsjetimo, Baby Lasagna je s eurovizijskom himnom 'Rim Tim Tagi Dim' dobio najviše glasova javnosti na ovogodišnjem natjecanju u Malmöu te ostvario impresivan broj od više od 80 milijuna streamova diljem svijeta. Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji.