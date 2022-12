Posljednje izdanje ovogodišnjeg kviza: Znate li vi odgovor na ovo pitanja za pola milijuna kuna u 'Milijunašu'?

Dvoje sjajnih natjecatelja obilježilo je posljednje izdanje ovogodišnjeg kviza 'Tko želi biti milijunaš?', ujedno i posljednjeg s kunskim iznosima

Odustao je od odgovora na 14. pitanje i kući otišao sa 250.000 kuna! Za razliku od Darka, Zagrepčanka Ana Šutej ipak je riskirala - i na 10. pitanju, unatoč dva neiskorištena džokera, kviz napustila s 1000 kuna.

Šutej, koja je u prošloj emisiji 'Milijunaša' započela svoj pohod na milijun, sa sva tri džokera na raspolaganju, novo izdanje popularnog kviza otvorila je pitanjem za 32.000 kuna, objavio je HRT.

Pitanje za prelazak drugog praga glasilo je: 'Ne mogu vam obećati ništa osim krvi, suza i znoja. 'Što je izostavljeno iz izvorne Churchillove rečenice: A - tama, B - strah, C - blato i D - patnja?

Ana nije znala odgovor, dvoumila se između straha i patnje. Zatražila je džoker "pola-pola", nakon kojeg su ostali baš odgovori strah i patnja. Smatrala je kako nema džokera zovi koji bi znao odgovor, kao i da je na trećeg džokera - publiku - utjecala svojim komentarima. Odlučila je pogađati i kao konačan odgovor navela - strah.

'I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat'. (Ne mogu vam obećati ništa osim krvi, patnje, suza i znoja). U pitanju je ipak patnja, objasnio je Tarik Filipović.

Natjecateljica je kviz napustila s 1000 kuna, tj. iznosom prvog praga.

Na vrući stolac nasuprot Tarika idući je sjeo Darko Laklija iz Bjelovara koji je prije nekoliko godina sudjelovao i u HRT-ovu kvizu Potjera. Brzo i sigurno prešao je prvi prag i osvojio 1000 kuna, ali na šestom pitanju zatražio je prvog džokera. Pitanje je glasilo: Ako u riječi 'nirvana' promijenite slova 'N' u slovo 'M', dobit ćete dvije riječi koje je izrekao: Konfucije, Muhamed, Zaratustra ili Isus.

Mislio je da je riječi izrekao Isus, no nije bio siguran te je zatražio džokera 'pitaj publiku'. Njih 74 posto odlučilo se za Isusa, 12 posto za Muhameda, 10 posto za Zaratustru, a 4 posto za Konfucija. Darko je prihvatio sugestiju publike i točnim odgovorim osvojio 2000 kuna.