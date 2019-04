Ispadanje Kreše i Ivane iz showa zasjenile iskrice između Tare i Dine: 'Kak' ste super par'

Nakon prošlotjednog ispadanja Katarine Strahinić i Pere Galića iz šeste emisije HRT-ovog showa, večeras se za prolazak dalje bore tri para, a za tjedan dana očekuje nas veliko finale u kojem mjesta ima samo za dva para

Par pod rednim brojem jedan, Ivana Kindl i Krešimir Sučević-Međeral, otvorili su večer hitom 'U prolazu' grupe Parni valjak za koji su dobili odlične komentare žirija i prikupili 30 bodova. Talentiranom lovcu iz 'Potjere' podršku je došao pružiti i Tarik Filipović.

'Ja mislim da tebi ona (Ivana) malo smješta, jer ako si pozornije slušao riječi pjesma ide - 'ja sam samo klaun'', našalila se s Krešom Mirela Priselac Remi.

'Krešo nisi u prolazu definitivno', izjavila je Valentina, dodavši da je došao dovdje na krilima svoje mentorice Ivane.

Uslijedio je nastup Ashley Colburn i Bojana Jambrošića koji su zapjevali pjesmu 'Let It Go' iz mjuzikla Frozen. Ashley je večeras imala posebnu tremu, obzirom da su je iz studija bodrili roditelji koji su zbog njezina polufinalnog nastupa potegli skroz iz Amerike.

'Prodali ste emociju, prodali ste priču', prokomentirala je Remi koja kandidatima stalno naglašava važnost pokazivanja emocija tijekom nastupa. Ashley i Bojan za ovu su pjesmu prikupili 36 bodova.

Tara Thaller i Dino Jelusić otpjevali su rock'n'roll pjesmu 'Can't Buy Me Love' koja im je donijela maksimalnih 40 bodova.

'Simpatično, mladenački, vječna pjesma', rekao je Miroslav Škoro.