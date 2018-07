Pobjegao od obožavateljica, ali ne daleko: Evo gdje i u čijem društvu ljetuje Ante Rebić

Nakon osvojenog srebra u Rusiji, Vatreni su se sa svojim ljepšim polovicama raštrkali po Jadranu ne bi li uživali u morskim radostima i napunili baterije za predstojeću sezonu, a isto je učinio i trenutno najpoželjniji hrvatski reprezentativac - Ante Rebić, doduše u nešto drugačijem društvu

Splitski galeb Ante Rebić za kojim su poludjele brojne Hrvatice pobjegao je na more, i to s trojicom prijatelja, a slučajno ili namjerno, nogometaš je na svom Instagram profilu otkrio gdje ljetuje. Nogometaš je na Insta Storyju objavio fotografiju plaže u uvali Pakomina na Hvaru, označivši i trenutnu lokaciju, vjerojatno ne sluteći da bi mu to ubrzo moglo narušiti privatnost.