Pjevačica Jessie J objavila trudnoću, a svi se pitaju tko je otac

Britanska pjevačica, nakon psihički izazovnog perioda nakon pobačaja, objavila je trudnoću koju je skrivala duže vrijeme. Radosnu vijest objavila je na Instagramu, a ubrzo su joj čestitale popularne kolegice poput Kelly Rowland, Ellie Goulding i Rite Ore

'Iako sada mogu ispričati priču bez suza, otkrila sam i još uvijek otkrivam sve pozitivne strane koje mi je to iskustvo dalo. Vrijeme liječi, ali rana nikada istinski ne blijedi. Šaljem ljubav i snagu u svačije srce koje ima ili proživljava ovo upravo sada. I mom malom anđelčiću. Osjećam te posvuda. Posebno danas', napisala je Jessie J godinu dana nakon pobačaja.

Ova sretna vijest došla je 13 mjeseci nakon što je objavila da je doživjela pobačaj koji je slomio njezino srce na pola. Iako se u društvu sve glasnije priča o pobačajima, još uvijek je nedovoljno s obzirom na to koliko žena prolazi kroz to mučno iskustvo. Svoju stranu priče ispričala je i popularna pjevačica.

Radosna vijest usrećila je i njezine kolegice Kelly Rowland, Ellie Goulding i Ritu Oru koje su joj čestitale.

Jessie J hodala je s Channingom Tatumom od 2018. do 2019. godine, ponovno su prohodali u siječnju 2020, no pomireni par nije dugo izdržao pa su u travnju odlučili završiti svoju romansu.

Nakon tragičnog pobačaja pjevačica je priznala koliko želi postati majka te da to planira učiti bez obzira na to imala partnera ili ne. 'Odlučila sam da ću imati dijete sama. To je sve što sam ikada željela, a život je kratak. Zatrudnjeti je samo po sebi čudo i iskustvo koje nikada neću zaboraviti i znam da ću ga opet doživjeti', rekla je tada.