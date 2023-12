Pitate se zašto neki članovi kraljevske obitelji nose iste šalove? Evo odgovora

Isti je šal Highgrove Heritage čija je cijena 115 funti (132 eura), nosio i Samuel Chatto, unuk princeze Margaret.

Inače, riječ je o zanimljivoj kolaboraciji kraljevog imanja u Gloucestershireu, Zaklade Prince's Foundation i poznatog brenda Johnstons of Elgin.

Šal je izrađen od 100 posto ultrafine RWS (Responsible Wool Standard) merino vune iz Australije. Deset posto maloprodajne prodaje šala donira The Princes Foundation Johnstons of Elgin, kako navodi stranica Highgrove Gardens. Šal je lansiran početkom listopada za 11. obljetnicu The Campaign for Wool i poklopio se s Tjednom obrta u Londonu gdje je imao svoj debi.

Princeza Anne je tako svoj šal učinila upečatljivim dijelom svoje kombinacije, noseći ga preko bijelog kaputa koji je kombinirala s odgovarajućim bež šeširom. Njezin suprug Timothy Laurence također je nosio isti detalj dok je prisustvovao službi u crkvi Svete Marije Magdalene. Lady Louise, kći vojvode i vojvotkinje od Edinburgha, kombinirala je svoj šal s tamnoplavim kaputom i šeširom dok je Samuel pak izgledao elegantno u tamnoplavim hlačama i crnom kaputu ispod kojeg je nosio spomenuti modni dodatak.

Kako se ranije pisalo, božićno slavlje u engleskoj kraljevskoj obitelji obično počinje kad se svi okupe na Badnjak. Obitelj otvara darove, među kojima su uvijek i neki šaljivi pokloni što je još jedna od tradicija kraljevske obitelji. Obitelj potom ide na misu u crkvi Svete Marije Magdalene na božićno jutro, a kad se vrate čeka ih božićni ručak.

Prošlog Božića kraljevska obitelj doživjela je najveću promjenu jer su slavili svoj prvi Božić bez kraljice Elizabete II, koja je preminula samo nekoliko mjeseci ranije.