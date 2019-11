Pijanistica Matea Leko nastupila na 35. obljetnici rada Centra za rehabilitaciju Zagreb

Matea Leko je nastupila u sklopu obilježavanja 35. godine rada Centra za rehabilitaciju Zagreb čiji su djelatnici svakodnevno posvećeni predanom radu s djecom i mladima koji imaju poteškoće u razvoju

Svečano obilježavanje je nastavljeno simpozijem na kojem je predstavljena inicijativa za bolju skrb djece s teškoćama u razvoju u suradnji s Kliničkom dječjom bolnicom, podružnicom CRZ-a Sloboština, te University of the West of England u Bristolu i Bristol Royal Hospital for Children.

Stručno znanstveni simpozij pod nazivom 'Integrirane usluge kroz međusektorsku suradnju' odvija se pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grada Zagreba.