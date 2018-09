Pete Davidson osvojio je Arianu Grande samo jednim poljupcem

Pjevačica Ariana Grande odgovorila je Nicki Minaj na nekoliko pitanja u intervjuu za Queen Radio

Ariana Grande nedavno je gostovala u emisiji Apple Music na radiju gdje je svojoj kolegici Nicki Minaj dala intervju. U tom razgovoru, 25-godišnja pjevačica otkrila je neke intimne detalje vezane uz svog zaručnika Petea Davidsona.

'Prvi poljubac bio je tako super. Baš je bilo slako – pitao me smije li me poljubiti. To je bilo slatko, no bilo je i seksi', rekla je Ariana Grande.

'Rasplakat ću se! Je li u pitanju bio senzualni poljubac', pitala je Nicki Minaj.

'Bio je... bio je kompliciran jer nije bio pretjerano seksualan, no definitivno je u njemu bilo svega i svačega. Razumiješ? Bilo je stvarno slatko, no i prilično seksi', odgovorila je Ariana Grande.