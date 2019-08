Pero Galić: 'Ima jedan dobar broj ljudi, koji bez obzira gdje mi sviramo, dolaze na koncert, e to je pobjeda'

Još malo pa će biti 30 godina otkako su domaću scenu začinili svojim žestokim uspješnicama i baladama koje se već mogu nazvati klasicima domaće rock scene. Pero Galić, pjevač benda za tportal je ispričao sve o novom albumu 'Karta do prošlosti', rockerskoj publici, nastupu u showu 'Zvijezde pjevaju', a s posebnim ponosom je pričao i o unuku Davidu

Kao što je to bio slučaj zadnjih desetak godina otkako su se nakon stanke ponovo vratili na scenu, Opća Opasnost i ove je godine među najtraženijim live izvođačima. Singlovi im redovio osvajaju radio postaje, a njihov nedavno objavljeni album 'Karta do prošlosti' već sad su mnogi prozvali najboljim ovogodišnjim rock izdanjem. Vrhunac još jedne iznimno uspješne godine, neumorni Županjci proslavit će velikim koncertom u zagrebačkom Domu sportova 16. studenog.

Alkohol? Nešto groznoooo. I nema ga baš puno, ali zvučna riječ pa se odmah čuje. A i tko je imun. Toliko o tome. Album je taman ono što smo htjeli i odavno ispričati, Mario Vestić je napisao jedan kompletan album, cjelovitu priču rekao bih, a pjesma 'Karta do prošlosti' je potpisala sve. Nju je donio na jednu od zadnjih proba dok smo slagali aranžmane za pjesme, i pobijedila je istog trena. Na toj probi smo ju i postavili i potpisali album. Donijela je i naziv i opis svega. Mislimo da je to naš za sada najbolji album.

Nema tu nikakve razlike, naša publika je uistinu od 7 do 77, malo su mi draži ovi manji, odnosno mlađi, kada ih roditelji drže na ramenima i pjevaju naše pjesme, a imaju 3, 4, 5, a onda i više godina. Posebno je to veselje, a i znak da ćemo imati kome svirati još koju godinu. A još k tome i nose našu majicu. Hala ti dragi Bože. Ali njih ne bi bilo bez ovih starijih koji ih tome naučiše i koji su nam uistinu prava podrška. Ima jedan dobar broj tih ljudi koji bez obzira gdje mi sviramo dolaze na koncert, e to je pobjeda. Hvala svima, jer primjerice doći iz Slatine na svaki naš koncert ili iz Kotoribe, Zagreba, Varždina. Nekada je Mario Buzov iz Beča dolazio na sve koncerte, danas živi u Zagrebu i opet čini isto. Nedavno mu je bio 120-i koncert. Neizmjerno smo mu zahvalni.

Ma gledajte, volimo govoriti samo o lijepim stvarima i puno ih je više neko onih koje nisu toliko lijepe, i bilo je situacija kada smo morali više puta udariti glavom u isti zid kako bi ga prošli, ali to je sada iza nas i vjerujem da su svi bili u takvim ili sličnim situacijama, vi ih draga Danijela barem dobro poznajete, jer ste s nama od samih početaka, kao ono kada su nas zvali neki klinci iz Slavonije, a ti su klinci ostavili pušku i uniformu na dan dva pa došli u Zagreb snimati svoje prve pjesme, pa opet nazad u ono ratno stanje, ali to nas je i ojačalo. Zato sve to pretvaramo u pobjede i idemo dalje.

Što uopće mislite o natjecateljskim showovima? Koliko su oni po vama dobra odskočna daska za mladog izvođača, budući da se većina njih baš nije posebno proslavila nakon pobjede?

Prilika je sigurno, samo neće se ništa dogoditi samo od sebe, pa se možda malo i povedu tom slikom koju su vidjeli i osjetili, ali kvaliteta sigurno neće ostati nezapažena. Treba raditi i to gledati kao dobru priliku da se pokažete najbolje što možete ako vam je interes to i nastaviti. Konkretno ovaj show 'Zvijezde pjevaju' nije takvog karaktera, da se ljudi natječu kako bi nastavili to biti. To je uglavnom ekipa koja već ima svoje karijere u raznim sferama, gluma, televizija i slično, tako da je i njima to bila dobra ali i ozbiljna zabava. Ali svakako trud i rad i rezultat će doći. Mi to možemo potvrditi.

Kakvu glazbu slušate sebi za dušu? Vraćate li se više provjerenim rock klasicima ili imate i nekih novijih favorita?

Nisam se baš puno promijenio. Nekako sam vjeran onome što me učilo da budem ovakav, pa sreli smo se na koncertu Whitesnakea i bio sam u prvom redu. Jer još uvijek ti bendovi iz moga vremena imaju što reći i govore to vrlo glasno, pa se ni ja ne dam. Naravno da pratim što je novo, tko je novi, ali moram priznati, nije me nešto baš pobijedilo, pa mogu me zvati i zastarjelim ili kako god. Meni je dobro, a i uglavnom svima koji su oko mene i sa kojima živim. Kako i rekoh negdje tamo prije, dobro nam je i ne diramo ništa.