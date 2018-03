'Pedesete su dovoljno daleko, tu i tamo naletim na poneku sijedu, ali to me ne uzrujava'

Osim što joj je na poslovnom i privatnom planu posloženo baš sve kako treba, jedna od najboljih meteorologinja ovih dana posljednjih dana proživljava posebno sretne trenutke. Jučer je proslavila 42. rođendan, a Dunja Mazzocco Drvar ispričala je za tportal što je najbolje u godinama u kojima je sada i otkrila što ju je posebno iznenadilo ove godine

Osim zdravlja, Dunja Mazzocco Drvar ne želi ništa posebno. 'Budući da imam nekih manjih zdravstvenih problema, u ovim godinama zaista ne možeš poželjeti ništa više osim dobrog zdravlja. A za ostalo se možemo pobrinuti i sami', rekla nam je.

Priznjae da joj je sada super to što joiš uvijek ne osjeća godine. 'Prije dvadeset godina mislila sam da kad imaš četrdeset i kusur godina su neke ozbiljne godine, približavaš se pedesetima, no ja sam sada u naponu snage. Kad dođete u četrdesete već su iza vas godine radnog napora, gledaš dijete kako se razvija. Ono kad kažu da su četrdesete nove tridesete, nije floskula. Pedesete su dovoljno daleko, super se osjećam. Tu i tamo naletim na poneku sijedu, ali to me uopće ne uzrujava', kaže RTL-ova meteorologinja.