Pamela Anderson se ponovo udala

Glumica Pamela Anderson i producent Jon Peters potajno su se vjenčali

Ovo je 52-godišnjoj glumici peti brak, isto kao i 74-godišnjem Jonu Petersu. Par je nakratko bio u vezi prije tridesetak godina.

'Lijepih djevojaka ima posvuda. Mogao sam birati koga sam htio, no 35 godina sam jedino želio Pamelu. Budi nešto divlje u meni – na dobar način. Inspirira me. Ja je štitim i ponašam se prema njoj kako zaslužuje', rekao je Jon Peters.

'Jon je originalni 'zločesti dečko' Hollywooda. Nitko se s njim ne može usporediti. Volim ga duboko, kao obitelj. Njegov me je život plašio. Previše za djevojku kao što sam ja. No, sad sam vidjela više od života i shvatila – on je uvijek bio uz mene, nikad me nije iznevjerio. Sad sam spremna. A i on je spreman. Razumijemo se i poštujemo jedno drugo. Volimo se bezuvjetno. Ja sam jedna sretna žena. Bog ima plan', napisala je Pamela Anderson.