Oživjele 80-te u vinkuranskom kamenolomu

Energični Angela Brambati i Angelo Sotgiu, članovi talijanskog sastava Ricchi e Poveri, oživjeli su 15. kolovoza hitove iz 80-tih u vinkuranskom kamenolomu na Festivalu Rocks&Stars

Bio je to koncert pun emocija i svojevrsne glazbene retrospekcije na poznate talijanske hitove koji su 80-tih godina prošlog stoljeća ovjekovječili gotovo sve mediteranske ljetne pozornice i sve uspomene iz tog doba. Mnogi kažu da je to bilo fantastičan period za stvaranje i inoviranje u glazbi, neovisno o manje dobrom izričaju u odjeći i modi, no glazbeno je polje cvalo u punom zanosu.

Izvanredni Angelo i Angela, svaki s prehodanih sedam dekada života, prštali su energijom na festivalskoj pozornici ističući da je to za njih bio magičan doživljaj, senzacionalna publika i la più bella scenografia del mondo (najljepša scenografija na svijetu) u rimskom kamenolomu te da će se zasigurno vratiti. Ovim su se koncertom po prvi put predstavili publici u Istri i nakon dužeg izbivanja nastupili u Hrvatskoj.

Jedan su od rijetkih glazbenih sastava u svijetu koji su iznimno aktivni i nakon pedeset godina, a oduševljenoj su publici u istarskom Vinkuranu, uz stare poznate hitove, predstavili i svoj novi singl Markita. Iznimna komunikacija s publikom očituje se i u njihovom pozivu na stage što je generiralo salve ovacija.

Ovim koncertom Festival Rocks&Stars glazbeno je obilježio ljeto, a finalno zatvaranje manifestacije predviđeno je u srijedu, 22. kolovoza, kada organizator Medulinska rivijera u suradnji s općinom Medulin i Turističkom zajednicom općine Medulin poklanjaju publici interaktivnu predstavu Gusarske priče – Istra Inspirit. Ovim interaktivnim performansom oživjet će se čudesan i dinamičan svijet gusara s ovih prostora. Mnogobrojne posjetitelje očekuje atmosfera dobrog raspoloženja uz ples i vesele zvuke gusarskih pjesama, fire show i tematske koktele. Rezervacija mjesta je obvezna, a vrši se putem maila info@caveromane.com ili pozivom na telefon 052222116.

