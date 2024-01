Ovog petka vodimo vas u Peti Kupe na kultna imena deep housea – Atjazz i Fred Everything

Deep house je žanr poznat po tempu do 125 BPM-a, prigušenim bas linijama, izdašnoj upotrebi perkusija, mekim zvukovima klavijatura, ambijentalnom zvuku i soul vokalima. Među trenutačno najzanimljivijim predstavnicima tog žanra su Atjazz i Fred Everything, gosti novog izdanja Imogen partyja ovog petka, 26. siječnja.

U Peti Kupe se vraća i Fred Everything, prijatelj kluba i Imogen Recordingsa za koji je već objavljivao. Ovaj rođeni Kanađanin s dugogodišnjim prebivalištem u San Franciscu je u više od 20 godina objavio čak 200 izdanja na najprestižnijim etiketama, a nadimak Everything prati ga od početaka karijere jer je već tada bio sposoban umiksati sve od disca do techna, pa čak i drum'n'bass. Njegove ploče često su u torbama najvećih DJ-a, a popularnost su mu donijeli i brojni remixevi za poznate izvođače kao što su Derick Carter, Roy Davis Jr, Brand New Heavies ili upravo Atjazz.