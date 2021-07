Ovo se nimalo neće svidjeti kraljevskoj obitelji: Princ Harry objavljuje knjigu u kojoj će sve otkriti

Iako se britanska javnost nadala kako će otkrivanje kipa princeze Diane na njezin 60. rođendan u kojem su skupa sudjelovala braća, prinčevi William i Harry, utjecati na njihove zahlađene odnose, kao bomba odjeknula je vijest da je 'odbjegli' princ u tajnosti napisao knjigu, svoje memoare

Iako točni financijski uvjeti nisu objavljeni, pretpostavlja se da se radi o milijunskim iznosima, a princ Harry će cijeli prihod donirati u dobrotvorne svrhe, objavili su iz Penguin Random Housea.

Upućeni u događanja u kraljevskoj obitelji kažu kako će memoari mlađeg brata princa Williama zasigurno izazvati brojne komentare te dodatno utjecati na ionako loše odnose princa Harryja s ostatkom obitelji.

U ožujku je intervju princa Harryja i Meghan Markle koji su skupa dali Oprah Winfrey izazvao veliko zanimanje javnosti, a kraljevska obitelj bila je šokirana nizom optužbi na njihov račun, između ostalih i zbog rasizma.

Nakon toga, princ Harry je o svojem odrastanju u kraljevskoj obitelji progovorio i emisiji 'The Me You Can't See', koja se emitira na kanalu AppleTV+.

U serijalu 'The Me You Can't See', namijenjenom osvješćivanju problema mentalnog zdravlja, Harry je ponovno iznio niz optužbi na račun oca, ali i cijele kraljevske obitelji, dodajući kako su upravo oni glavni razlog njegova napuštanja Londona i Velike Britanije.

'Osjećaj te zarobljenosti unutar obitelji, jer jednostavno nije postojala opcija napuštanja. Čak i kad sam svoju odluku rekao obitelji, i dalje su mi govorili da to ne mogu napraviti. Pitao sam se koliko daleko će se dopuštati takvo što. Meghan je željela okončati svoj život. Nikada nije trebalo doći do toga', otkrio je tad princ Harry u emisiji koja je izazvala burne reakcije u Velikoj Britaniji.