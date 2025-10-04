Prizor za pamćenje: Ovako izgleda kad se Jeff Bezos i Lauren Sanchez modno usklade

Tri mjeseca nakon venecijskog vjenčanja Jeff Bezos i Lauren Sanchez prošetali au Parizom u gotovo identičnim svijetlosivim izdanjima, s uredno krojenim sakoom i diskretnim detaljima koji naglašavaju dojam 'modnih blizanaca'

Jeff Bezos i Lauren Sánchez prošetali su Parizom u gotovo istim svijetlosivim izdanjima, držali su se za ruke i izlazili iz hotela u monokromatskim svijetlosivim stajlinzima: sakoi­ma s istim rasporedom gumba i tamnim naočalama koje su dodatno ujednačile dojam. Siva boja, mirna paleta i suzdržani detalji dali su paru vizualnu cjelinu koja definitivno nije slučajnost.

Sánchez je na društvenim mrežama otkrila i ključnu informaciju o kombinaciji: riječ je o arhivskom izdanju Johna Galliana iz 1995, što objašnjava profinjen kroj i prepoznatljivu modnu referencu.

Par je izgledao savršeno usklađeno dok su izlazili iz hotela Ritz u Parizu, oboje s tamnim sunčanim naočalama koje su dodatno naglasile dojam usklađenog stila.