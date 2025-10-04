MODNI BLIZANCI

Prizor za pamćenje: Ovako izgleda kad se Jeff Bezos i Lauren Sanchez modno usklade

G.R.

04.10.2025 u 19:00

Lauren Sanchez i Jeff Bezos
Lauren Sanchez i Jeff Bezos
Tri mjeseca nakon venecijskog vjenčanja Jeff Bezos i Lauren Sanchez prošetali au Parizom u gotovo identičnim svijetlosivim izdanjima, s uredno krojenim sakoom i diskretnim detaljima koji naglašavaju dojam 'modnih blizanaca'

Jeff Bezos i Lauren Sánchez prošetali su Parizom u gotovo istim svijetlosivim izdanjima, držali su se za ruke i izlazili iz hotela u monokromatskim svijetlosivim stajlinzima: sakoi­ma s istim rasporedom gumba i tamnim naočalama koje su dodatno ujednačile dojam. Siva boja, mirna paleta i suzdržani detalji dali su paru vizualnu cjelinu koja definitivno nije slučajnost.

Sánchez je na društvenim mrežama otkrila i ključnu informaciju o kombinaciji: riječ je o arhivskom izdanju Johna Galliana iz 1995, što objašnjava profinjen kroj i prepoznatljivu modnu referencu.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos
Lauren Sanchez i Jeff Bezos

Par je izgledao savršeno usklađeno dok su izlazili iz hotela Ritz u Parizu, oboje s tamnim sunčanim naočalama koje su dodatno naglasile dojam usklađenog stila.

Vjenčanje stoiljeća u Veneciji

Ovo pariško pojavljivanje dolazi gotovo tri mjeseca nakon što je par stao pred oltar u Veneciji, na vjenčanju koje su mnogi opisali kao 'vjenčanje stoljeća'. Raskošno venecijansko vjenčanje održano je na otoku San Giorgio Maggiore, gdje su Bezos i Sánchez izrekli sudbonosno 'da' pred gotovo dvjesto uzvanika iz svijeta politike, showbusinessa i biznisa. Među gostima su bili Kim i Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kendall i Kylie Jenner, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Oprah Winfrey, Bill Gates, Ivanka Trump, Jared Kushner i mnogi drugi. Slavlje je trajalo tri dana, uključivalo je privatnu ceremoniju, tematske zabave i nastupe poznatih izvođača poput Ushera i DJ Cassidyja.

