Ovako danas izgledaju zvijezde serije 'Beverly Hills', mnogi bi ih teško prepoznali

Zvijezde serije 'Beverly Hills' zajedno su zablistale na crvenom tepihu i iznenadile novim imidžem

Tori Spelling i Brian Austin Green ponovno su se pojavili jedno uz drugo – i odmah izazvali nostalgiju. Nekadašnji glumački par iz kultne serije 'Beverly Hills, 90210' prošetao je crvenim tepihom na ovogodišnjoj Hollywood Christmas paradi, a fotografije su oduševile obožavatelje serije koji su ih posljednji put zajedno gledali u tinejdžerskim danima devedesetih.

Novi look Tori je privukla poglede u upečatljivim crvenim hlačama, crnom topu preko bijele majice i novom kratkom plavom frizurom, dok je Brian odabrao jednostavan crni pulover i traperice, uz bradu prošaranu sijedima zbog koje su ga mnogi jedva prepoznali. Zajedno su pozirali nasmijani i opušteni, podsjetivši publiku na kemiju koju su dijelili i na ekranu i izvan njega.

Poseban odnos Spelling je u seriji utjelovila Donnu Martin, dok je Green igrao njezina dečka Davida Silvera – a emocije su, čini se, bile prisutne i u stvarnom životu. U nedavnoj epizodi njihova podcasta '9021OMG', Tori je rekla kako je scena u kojoj Donna gubi nevinost izgledala autentično 'jer je bila stvarna', pa se našalila s Jennie Garth da je njihov odnos oduvijek imao 'dublju vezu'. Otkrila je i da nakon prekida nisu razgovarali gotovo 20 godina: 'Bilo je kao da prolaziš kroz razvod', priznala je. Danas su ponovno u dobrim odnosima, a zajedničko pojavljivanje pokazalo je da i dalje dijele toplu povezanost.

Nedavno je prošla kroz razvod U međuvremenu, Tori se suočila i s vlastitim životnim prekretnicama. Nakon 18 godina braka s Deanom McDermottom i petero djece, par se 2023. razišao. McDermott je kasnije progovorio o razvodu, priznajući borbu s alkoholom i financijskim problemima, te istaknuo kako preuzima odgovornost za bol koju je uzrokovao.