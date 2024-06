Otkriveno kako je pukla ljubav između Victorije Beckham i Meghan Markle

U novoj knjizi Tom Bower iznos brojne sočne detalje iz života bračnog para Beckham, a u njoj se dotaknuo i njihovog odnosa s princem Harryjem i Meghan Markle. Još dok je bila zaručena za princa Harryja, Markle je navodno od Victorije tražila besplatnu odjeću i torbice.No, Buckinghamska palača stavila veto na taj njezin zahtjev jer je protivan njihovim pravilima, otkriva biograf slavnih Tom Bower u svojoj novoj knjizi 'The House of Beckham'.

To je samo jedan dio nesuglasica koje su se pojavile u odnosu dvije slavne žene, što je na kraju rezultirao potpunim zahlađenjem odnosa između vojvoda od Sussexa i bračnog para Beckham.

On također tvrdi da se Meghan također zavaravala vjerujući da ju je status u kraljevskoj obitelji stavljao iznad Beckhama u društvenom poretku . 'U Meghaninom svijetu slavnih, rang je ovisio o bogatstvu i slavi', napisao je Bower koji tvrdi da je Amerikanka bila iziritirana kada je saznala razmjer bogatstva Victorije Beckham.

Meghan je na početku druženja bila toliko bliska s Beckhamovima da je odsjela u njihovoj kući na Beverly Hillsu tijekom putovanja u Los Angeles. Bower piše i kako je član Victorijinog osoblja nudio savjete o ljepoti i najboljim beauty mjestima u Londonu još dok je Markle bila zaručena za princa Harryja. No Meghan je brzo izgubila povjerenje u Victoriju kada je to procurilo u medije. 'Tek nakon što je The Sun objavio kako je Victoria dala Meghan savjete o šminkanju, veza između dviju ambicioznih žena je doživjela krah', piše Bower i dodaje kako je Meghan bila osjetljiva na 'medijska istraživanja njezine neobične prošlosti'.

'Harryju je naređeno da se žali Davidu Beckhamu', stoji u knjizi. To je bila kap koja je prelila čašu i od tada su među njima zahlađeni odnosi. Victoria je sve zanijekala, a pretpostavlja se da je 'krivac vjerojatno hvalisavi publicist'.