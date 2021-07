Otkriveni detalji novih nastavaka 'Seks i grada': Sudbina Carrie i Face mnoge bi mogla iznenaditi

Posljednjih dana na ulicama New Yorka ponovno koračaju glavne juankinje serije 'Seks i grad', no ovoga puta u odsustvu Kim Catrall, a zahvaljujući snimanju rebbot verzije serije naslova 'And Just Like That'

Iako se novi nastavci tek snimaju, već su poznati detalji radnje s obzirom na to da je u javnost procurio scenarij, a na osnovu njega otkriva se u kakvom su danas odnosu glavna junakinja, Carrie Bradshaw, i njezina velika ljubav, Faca. Prema napisima američkog Page Sixa, ovaj slavni par s malih ekrana, a koji se vjenčao u prvom filmskom nastavku serije, danas živi odvojeno i nalazi se usred mušnog razvoda.

Carrie koja se, poput dugogodišnjih prijateljica, danas nalazi u pedesetim godinama, u međuvremenu je postala voditeljica podcasta, a s Facom se u brakorazvodnoj parnici bori oko podjele imovine.

U jednoj sceni Carrie večera s prijateljima, Stanfordom, Mirandom i Charlotte, te im kaže da se ne osjeća dobro.