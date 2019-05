Otkriven razlog zašto Tamara Ecclestone nije godinu dana pričala s majkom Slavicom

Prevelika briga i pažnja koju joj je pružala majka Slavica Ecclestone, za 34-godišnju Tamaru bila je na kraju ogroman teret, zbog čega su se, do tada iznimno bliske majka i kći, poprilično udaljile

'To razdoblje bilo je poprilično stresno i tužno. Slavica i Tamara oduvijek su bile iznimno bliske, no posljednje dvije godine između njih je jaz, jer Tamara smatra da joj se majka previše upliće u posao i ono što radi. Sve to dovelo je do toga da su prestale pričati i to su znali njihovi bliski prijatelji. Sve je ispalo poprilično ružno', otkrio je izvor blizak obitelji, dodavši kako se odnos u posljednje vrijeme popravio, osobito nakon što je Slavica Ecclestone završila u bolnici.