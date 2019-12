Otkriven pravi razlog zašto je glumica dala otkaz u jednoj od najpopularnijih serija današnjice

Više od godine dana obožavatelji Showtimeove serije 'Preljub' pitali su se zašto je njihova omiljena glumica i jedan od glavnih likova u istoj naprasno napustila hit seriju, a sada je napokon otkriveno što je doista dovelo do te njezine odluke

Kada je u ljeto 2018. gotovo preko noći Ruth Wilson napustila snimanje hit serije 'Preljub', iz radionice Showtimea, malo je reći da je javnost ostala u šoku zbog svega. Budući da joj je ugovor, kojeg je potpisala prije negoli je i započela snimanje 2015. godine, zabranjivao ikakve javne istupe i komentare na račun serije, osobito one negativne, magazin The Hollywood Reporter odlučio je istražiti pozadinu svega, pa je obavio mnogobrojne razgovore s ljudima koji su direktno ili indirektno uključeni u seriju.

Iako nitko od njih nije želio istupiti pod punim imenom i prezimenom, u strahu od mogućih posljedica, otkrivene su poprilične zanimljivosti. Naime, Ruth Wilson već je na samom početku bila upoznata s time da je ovdje riječ o 'drami za odrasle', zbog kojih je morala snimiti i neke scene golotinje, no, s vremenom je shvatila kako su u scenariju mnoge scene golotinje napisane samo kako bi dodatno privukle gledatelje, a ne zato što je to određena scena zahtijevala. Nekoliko osoba bilo je prisutno kada je Wilson pitala redatelje i producente 'zašto se ona mora vidjeti gola, ali ne i njezin partner u seriji', a kao posljedica tih njezinih pitanja tim ju je proglasio 'osobom s kojom je teško raditi'.

Prema izjavama očevidaca, za to inzistiranje na golotinji bila je za najzaslužnija izvršna producentica Sarah Treem, koja je glumce tjerala da se skinu iako su se zbog toga osjećali nelagodno, ali i unatoč tome što im u ugovoru nije stajalo da su to obvezni. 'Takve ideje bi očekivali od muškaraca i to negdje u 50-im godinama prošlog stoljeća, a ne od žene. Cijelo okruženje bilo je toksično i bilo je teško raditi tako.'