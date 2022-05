Otac tek preminulog Vidoja Ristovića: 'Sva imovina mog sina je na moje ime. Sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate’

Obitelj tek preminulo Vidoja Ristovića, supruga Nikoline Ristović, nema mira nakon njegove iznenadne smrti. Za srpske je medije sada ponovno dao izjavu Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, a dotaknuo se čestih pitanja o njegovoj imovini

‘Sva imovina mog sina je na moje ime, ne znam samo zašto se o tome sada priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Izgubio sam sina, ne razmišljam o imovini. Što se podjele imovine tiče sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate. Ne zanima me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem', kazao je Miša Grof piše mondo.rs.

Nikolina je s druge strane za isti portal prokomentirala da ni ona ne razmišlja o podijeli imovine, te i da će se time baviti kada prođe sahrana Vidoja Ristovića.