Osvojite ulaznice za nastup benda Homage Collective koji će izvoditi glazbu Roya Ayersa

Roy Ayers - Everybody loves the sunshine (1976) remastered 4k upscale

Svojevrsna supergrupa, koja će od prilike do prilike mijenjati svoju postavu, odavat će počast legendarnim glazbenicima, diskografskim kućama, glazbenim erama, kultnim albumima i kompilacijama. U prvom izdanju, u utorak, 30. siječnja izvodit će glazbu neponovljivog Roya Ayersa.

Američki vibrafonist i vokalist Roy Ayers jedan je od najpoznatijih i najcjenjenijih jazz/R&B umjetnika današnjice. Poznat kao kum neo-soula, Ayers nastavlja premošćivati jaz između generacija ljubitelja glazbe. U 60-ima je bio nagrađivani jazz vibrafonist, a 70-ih i 80-ih transformirao se u popularnog vođu R&B benda. Ovaj dinamični glazbenik, za kojim je još uvijek velika potražnja. najpoznatiji je po skladbama 'Everybody Loves the Sunshine', 'Searchin' i 'Running Away'.