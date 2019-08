Osvojite kinoulaznice za ljubavnu priču koja ruši sve granice

Eva Melander u ulozi karijere, pet nominacija za nagradu EFA – 'Granica' konačno stiže u u CineStar!

Uz čak 97% pozitivnih ocjena temeljenih na više od stotinu zaprimljenih tekstova na popularnoj internetskoj stranici RottenTomatoes koja se bavi prikupljanjem filmskih kritika te pet nominacija za nagradu Europske filmske Akademije uključujući one u kategorijama najboljeg filma, režije i scenarija – film GRANICA nesumnjivo je jedan od najboljih i najkvalitetnijih filmova godine! Ako se tome pridoda i nominacija za prestižnu nagradu Oscar, nagrada Un Certain Regard na filmskom festivalu u Cannesu te više od 15 nagrada na festivalima diljem svijeta uz preko 30 nominacija, lako se dolazi do zaključka da je GRANICA uistinu pravo filmsko remek-djelo koje se nikako ne bi smjelo propustiti. Ova švedska fantastična ljubavna priča u kina nam stiže u četvrtak, 29. kolovoza!