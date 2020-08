Osim zgodnog sina Siniša Vuco ima kćer koja će postati trap zvijezda, a zahvaljujući kojoj je nedavno postao djed

Popularni glazbenik poznat i kao General Vasilij Mitu ima četvero djece. Mnogima je već poznato da mu je sin Vilibald igrač nogometnog kluba Hrvatski dragovoljac, a najmlađa Brigita je na ponos i veselje krenula tatinim stopama. Uskoro će, ako je vjerovati njemu na riječ, zabljesnuti na glazbenoj sceni, ali u potpuno drukčijem izričaju od njegovog. O kakvoj se radi, ispričao je za tportal

'Brigita piše pjesme i glazbu, radi to sama bez ičije pomoći. Vjerujte mi da se za trap muziku nije rodila talentiranija osoba. Ona je ušla u to iz hobija a surađuje s producentom, sinom Alke Vuice, Arianom. Alka i ja smo zadnji saznali za to, ali drago nam je to su naša djeca. To što oni stvaraju je nešto strašno kvalitetno, produkcija je vrhunska, Arian to brutalno radi. Zamolio ju je da otpjeva info i kad ju je čuo rekao je da je to pun pogodak. Brigita ima odličan vokal, a i lijepa je na tatu', otkrio nam je Siniša Vuco koji ne krije zadovoljstvo što je njegova mezimica povukla njegove gene.