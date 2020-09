Oni su jedan od najtajanstvenijih holivudskih parova: Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. slave 18 godina braka

Čak 20 godina traje ljubavna priča dvoje holivudskih glumaca, od kojih su punih 18 u braku. Iako, na samom početku, kada su oboje bili na vrhuncu karijere, nitko nije vjerovao da će opstati, Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. svojim su skladnim brakom odavno začepili usta dušebrižnicima

'Prije 20 godina moj prijatelj Freddie Prinze Jr. i ja trebali smo imati večeru sa zajedničkom prijateljicom koji živi van grada. Ta prijateljica zakasnila je na let, no mi smo se ipak odlučili naći na večeri i podružiti. Danas smo 20 godina zajedno, od toga 17 u braku i imamo dvoje djece i još uvijek odlazimo u taj restoran na večeru. Stoga hvala ti @sloaney77 što nisi došla na večeru', napisala je Sarah Michelle Gellar .

O svojoj su vezi, ali i braku, progovorili u ožujku za magazin People, kada je Prinze Jr. otkrio kako iako u to vrijeme nisu ni on ni ona vjerovali u brak, on nakon te večere nije želio izlaziti s drugim ženama. 'Jednog dana jednostavno sam znao da ćemo se vjenčati i da ću je zaprositi, no nisam znao ni kada ni kako. Srećom, ona je isto razmišljala i moj instinkt se pokazao dobrim. Zajedno smo jer se volimo i jer još uvijek jedno drugoga nasmijavamo.'