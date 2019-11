Imao je milijune obožavateljica diljem svijeta, a onda je nestao: Freddie Prinze Jr. nakon dugo vremena ponovno u javnosti

Javnost ga se i danas sjeća ponajviše po ulogama u filmovima 'Znam što si radila prošlog ljeta', kao i 'Ona je sve to', a onda se vjenčao s kolegicom sa seta, Sarah Michelle Gellar, s njom dobio djecu i, nazovimo to tako, sa suprugom zamijenio uloge. I dok je ona nastavila snimati, on se povukao iz Hollywooda, iako su mu mnogi proricali nevjerojatnu karijeru

Ovih je dana Freddie Prinze Jr., nakon dugo vremena, odradio voditeljsku ulogu. Njegov zadatak bio je javljati se na pozive ljudi diljem Amerike i odgovarati na pitanja vezana za Dan zahvalnosti. Nakon odrađene gaže, nekada omiljeni holivudski glumac, koji je već godinama ne snima filmove, dao je telefonski intervju i za InStyle, u kojem je otkrio podosta zanimljivosti.

'Odrastao sam u Los Angelesu i bio sam glumac kada smo pokrenuli tradiciju Stragglers Thanksgiving. Okupili bi smo se svi, ljudi koji jednostavno nisu imali novca da otputuju za Dan zahvalnosti kući, ili koji baš nisu bili bliski sa svojim obiteljima. Bila je to prilika da se okupe i provedu vrijeme zajedno ljudi koji nisu imali gdje otići', rekao je Freddie Prinze Jr. i još jednom dao jasno dao do znanja koliku ulogu u njegovu životu ima obitelj. Upravo zbog njih, desetogodišnje Charlotte i sedmogodišnjeg Rockyja, koje je dobio sa glumicom Sarah Michelle Gellar, a s kojom je u braku nevjerojatnih 17 godina, prestao je snimati filmove i počeo živjeti sasvim drugim načinom života.