Omiljena 'plavuša s Harvarda' odala tajnu svog uspješnog braka, ali i priznala kakva je majka

Naslovnicu posljednjeg izdanja Harper's Bazaara krasi holivudska ljepotica Reese Witherspoon, koja je za ovu prigodu morala pozirati sa zmijom, bijelim mišem, paukom... No, kako je rekla, veći strah ima od penjanja na zgradi i pogleda prema dolje, negoli od insekata. U velikom intervjuu progovorila je još o nekim privatnim stvarima

Kada su mali, jesu li okupani i siti, no kada odrastu počneš se pitati gdje su nestali tvoji vlastiti snovi i ciljevi. Moj sin je zaljubljen u glazbu i trenutno pokušavamo shvatiti što doista želi raditi - želi biti kreativac ili biznismen. Naravno, konačna odluka je na njima, no uvijek ću im pokušati dati najbolji savjet. Ja sam, ajmo reći, njihov menadžer.'

Danas je kao majka, kaže, puno drugačija, osobito jer zna kako se ona sama odnosila prema svojoj majci. 'Bila sam poprillično zla prema njoj. Sjećam se da sam na maturalnoj večeri željela ostati do tri ujutro i unosile smo se jedna drugoj u lice. Rekla mi je da moram doći do ponoći, a ja to nisam željela prihvatiti jer sam imala skoro 18 godina. I dan danas to nam je bila najveća svađa.'

Kada je riječ o njezinom osmogodišnjem braku s Jimom Tothom, Reese Witherspoon kaže: 'Nemam odgovor na pitanje koja je tajna sretnog braka. Možda da u pravom partnerstvu, onom iskrenom, ljudi moraju cijeniti sve. Ja imam supruga koji podržava moje snove i ideje i pomaže mi u svemu. Prava sam sretnica!'