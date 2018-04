'Od djece sam naučio ono što sam odrastajući izgubio, pa sam to prenosio ljudima oko sebe'

HRT-ov doajen na najmudriji i najčarobniji mogući način obilježio je djetinjstvo i život mnogih generacija. Omiljeni novinar, pjesnik i pripovjedač za djecu Mladen Kušec nedavno je proslavio 80. rođendan, no to ga ne priječi da s istim entuzijazmom, kao i prije mnogo godina, razgovara s djecom i s njima dijeli brojne mudrosti. Za tportal je otkrio što je naučio od djece, tko je radijska 'Tonkica Palonkica frrr', kako bira teme za djecu i kako provodi vrijeme sa svojim unucima

Legendarni Mladen Kušec počeo je pisati čuvajući djecu svog brata te svoje dvije sestre i to da ih zabavi. Prvi novinarski posao bio mu je onaj na Radio Sljemenu, vezan uz tržnicu i druge najvažnije vijesti. Danas je, uz mnoga svoja djela, sretan jer je sve to radio s radošću. Osmislio je i ostvario brojne emisije i napisao više od 30 knjiga, koje su stekle veliku popularnost, jednako među mladima i među odraslima. Tijekom svog rada naučio je slušati i opaziti ljepotu u dječjim mislima, a još uvijek je neumoran u osmom desetljeću života - piše, putuje i druži se s djecom diljem Hrvatske.

Da, bajke su za djecu, ali i za nas koji smo zaboravili da smo bili djeca i da smo, priznali to ili ne, svi, baš svi sačuvali dijete u sebi. A ako smo bili sretni u djetinjstvu, kako kažu moje 'Bijele vrane', onda smo dobri, a ako nismo, onda smo zločesti jer nismo dobili dovoljno ljubavi, dobrote, sreće. Poruka: čitajte sebi i drugima bajke, one su nam uvijek potrebne jer nam često otkrivaju tajne života.

Nemojte se ljutiti, ali ja sam stvarno tu, a ne u legendi. Gledam oko sebe, tražim dobro u ljudima za sebe i ljude oko sebe, a legende pišem i to najčešće o prirodi oko nas. Što se tiče pisanja, književnik sam punim srcem i dušom, a često su mi teme baš djeca i odrasli koje susrećem i koje poštujem. Želim pokazati onima koji u maštu ne vjeruju da ih sve to okružuje, da je u njima. Da su dio priče koja upravo traje.

Da, svi misle da je to curica, ali to je zaista moj sin Goran. Snimio sam ga kad je imao tek četiri godine. Bio je živ dječak, pun priča, slušao je jednu ploču s pričama i naučio ih napamet. Govorio je kao glumci Sven Lasta, Krča, Šovagović... oponašao ih je savršeno i ja sam ga bezočno koristio u toj emisiji. Bio mi je izvor pri ruci.

Ne možemo i ne trebamo to promijeniti, jer to bi bilo vraćanje u vrijeme koje više ne postoji, osim u sjećanjima. Trebamo se umiješati svojim pričama, zanimljivostima. Trebamo djeci biti zanimljiviji od nevidljivih elektroničkih meštara. Moramo se boriti za svoj, a to znači i za dječji život. Pokazati na sve načine da smo u ljubavi, prijateljstvu, životu bolji i bliži njima. Da smo tu kraj njih, a da je ono nevidljivi elektronički svijet koji ne mogu zagrliti, reći mu, gledajući ga u oči, svoje probleme i dobiti savjet, dodir zabrinute ruke mame, tate, bake, djeda.

Današnja djeca više vremena provode na elektroničkim uređajima, internetu, a manje u parkovima, na igralištima. Kako to promijeniti ili se moramo pomiriti s tim da je sve to u skladu s vremenom?

Djeca su neposredna i iskrena, pozitivna, no s vremenom i ona odrastu. Kad prestanemo vjerovati u dobro i postanemo tako negativni? Kad izgubimo to dijete u nama?

Davno je napisao genijalni Tolstoj: 'Ima anđela, to su djeca do svoje treće godine.' I to je to. A onda rastu, počinju slušati i sve češće gledati svijet na način odraslih. I tu počinje gubljenje krila.

Koji su vas dječji odgovori posebno dirnuli iz nekog razloga?

Željka, četiri godine: 'Ja znam da je mami teško, ali kako da ja njoj dokažem da je i meni teško?'

Nevenka, šest godina: 'Mi nemamo psa ni mačku u Zagrebu, pa onda imamo auto.'

Tomica, šest godina: 'A kak ne bi bil nervozan kad uvijek sve mora bit po drugom, nikad po mojem!'

M.K.: 'Da ne ideš u vrtić, je li to nepravda?' Tomica: 'Mogu nekog drugog izbacit, a mene primit. To bi bila nepravda.'

Marko, 10 godina: 'Teško je biti dijete, dijete bez roditelja je teško bit.'

I što još reći kad sam takvih tema, životnih priča, istina, doznao više tisuća.