Očajnički plan Jennifer Lopez da spasi brak i natjera Afflecka da se ponovno zaljubi u nju

A kao i u svakoj holivudskoj priči i u ovoj ima puno onih 'koji znaju sve', pa tako pojedini izvori tvrde kako je Jennifer napokon shvatila da je zbog činjenice da se nije mogla sama osobno uhvatiti u koštac sa svime sve uzelo danak, pa tako i njezin odnos s Affleckom.

'Jennifer je dopustila da krenu glasine o njihovom razvodu u trenutku dok je bila na press turneji za svoj novi film 'Atlas'. Mislila je da ako ljudi pričaju o njoj da to može biti dobra stvar za publicitet. No, tek sada vidi da se Benu to nije svidjelo', otkrio je izvor za Daily Mail.