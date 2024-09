Oborila neslavan rekord: Katy Perry ima najgori album u posljednjih 13 godina

Metacritic je stranica koja ocjenjuje vrijednost glazbe, filmova TV emisija i drugih materija, na temelju ocjena kritičara. No ondje se mogu naći samo loše ocjene na novi album Katy Perry .

Perry - čiji je singl s albuma 143 - 'Woman's World', 'mlako' debitirao prošlog ljeta - imao je skromnu ocjenu od 34, što je broj koji je posljednji put viđen s albumom 'Famous First Words' Viva Brothera iz 2011. godine. Među recenzijama u Metacritic ističe se jedna iz Los Angeles Timesa. 'U godini sjajne pop glazbe, najnoviji album Katy Perry je pop trash. Problem za Perry je u tome što su pjesme loše', stoji u recenziji. '143 je neobično hladan dance-pop album s dosadnim melodijama, ritmovima i vokalnim izvedbama koje na neki način potječu od umjetne inteligencije'.

U recenziji All Musica stoji da 'jednostavno nema puno toga što bi se svidjelo u ovim pjesmama' te da u njima 'očajnički nedostaje vrsta bezbrižne, ponekad šašave, pa i nepristojne zabave koja je definirala njezinu slavu'.

'Monotono ništavilo'

Alexis Petridis iz The Guardiana rekao je da je 'veliki problem' albuma to što se 'čini pomalo izvan vremena' i da je to 'osrednji pop album'. Reakcija kritičara nastavila se u temi na Redditu, a neki su korisnici rekli da je album pogodio 'žicu blijedosti od koje se nemoguće oporaviti'. 'Nije vrijedno slušanja ili čak kritike', smatra jedan od korisnika. 'Cijeli album jednostavno se stapa u monotono ništavilo'.