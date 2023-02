Objavljen trailer za jednu od najiščekivanijih serija: Pogledajte našu Zrinku Cvitešić u društvu holivudskih faca

Zrinka Cvitešić u serijalu 'The Power' tumači lik Tatiane Moskalev. Nedavno su objavljene fotografije sa seta, a ususret premijernom prikazivanju sada je svjetlo dana ugledao i trailer iščekivane serije

Od trofeja do tiranina, prognanika do odmetnika, usamljenika do vođe, gradonačelnika do pobunjenika... kako će vas Moć transformirati? Prime Video predstavio je uzbudljivi službeni trailer za globalni triler 'The Power' u kojem glumi Zrinka Cvitešić.