Kim Kardashian zbog djece će napraviti sve: Unatoč velikoj krizi i dalje želi spasiti svoj brak

Iako im posljednjih mjeseci ništa ne ide od ruke, posebice nakon što je reper Kanye West odlučio ne uzimati prepisane lijekove za svoj bipolarni poremećaj, zbog čega mu je sve lošije, on i njegova supruga Kim Kardashian od svog braka još nisu odustali

Iako su mediji pisali kako je njezin put u Cody u Wyomingu, kada je 39-godišnja reality zvijezda snimljena uplakana , bio zapravo njezin oproštaj sa suprugom, kao i da je tom prilikom 43-godišnjem reperu u lice odlučila reći da je njihovom braku došao kraj, čini se da to i nije tako.

Izvori bliski Kim Kardashian i Kanye Westu otkrili su kako reality zvijezda ipak nije odustala od njih i njihove ljubavi, kao i da je spremna poraditi na tome da spase svoj brak. Iako je navodno Kanye West ignorirao Kim Kardashian uoči i tijekom njihovog emotivnog susreta, izvori tvrde kako su supružnici sada ipak u kontaktu.

'Nakon što je Kim napustila Cody, ona i Kanye dosta vremena provode u telefonskim razgovorima. Ona osjeća da nije doprijela do njega u potpunosti tijekom tog njihovog susreta. Prije puta, bila je spremna okončati njihov brak, no Kanye je shvatio njezinu zabrinutost i dao joj je obećanje. Razvod je za Kim još uvijek zadnja stepenica do koje još nije stigla', otkrio je izvor i dodao: