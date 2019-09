Novom pjesmom, na rođendan Leonarda Cohena, najavljen izlazak njegovog posthumnog albuma

Da je živ, Leonard Cohen danas bi proslavio 85. rođendan i vjerojatno s nestrpljenjem iščekivao svoj novi album, 'Thanks For The Dance', čiji je izlazak najavljen za 22. studeni

Pjesmom 'The Goal' najavljen je novi, posthumni album Leonarda Cohena koji bi danas, da je živ, proslavio svoj 85. rođendan. Leonard Cohen preminuo je 7. studenog 2016., a točno tri godine kasnije, na veliku radost svih obožavatelja, stiže i njegov album sa devet novih pjesama.

Kako je najavljeno, album 'Thanks For The Dance' nije kompliacija B strana singlova niti ostataka s prošlih albuma, već neočekivane, nove, vitalne i uzbudljive pjesme koje su nastavak finalnog umjetnikovogo djela, a koji će se na tržištu naći 22. studenog.

Naime, sedam mjeseci nakon njegove smrti, Cohenov sin Adam Cohen povukao se u renoviranu garažu u svom dvorištu, nedaleko od očeve kuće, kako bi ponovno surađivao sa svojim ocem, no ovoga puta posthumno. Njihova prijašnja suradnja bila je na hvaljenom album 'You Want It Darker', kojeg je Adam Cohen producirao. Leonard je ostavio svoje nove, nedovršene pjesme snimljene uglavnom kao glas bez glazbe i zamolio sina da ih dovrši.